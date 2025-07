Das Traumsterne-Horoskop ab dem 22. Juli 2025: Sternzeichen Waage

Sie, liebe Waage, dürfen in dieser Woche endlich erkennen, dass Harmonie nicht bedeutet, sich selbst zu übergehen. Vielleicht haben Sie sich in letzter Zeit zu sehr angepasst und zu lange darauf gewartet, dass sich etwas von selbst verändert. Die Sonne schenkt Ihnen nun den Mut, Ihre eigenen Farben klarer zu zeigen. Und das in der Liebe, in Ihrer Lebensgestaltung und auch in kleinen Entscheidungen. Der Neumond bringt Sie in Kontakt mit Ihren innersten Wünschen, die Sie bisher zurückgehalten haben. Und Neptun führt Sie zu einem Menschen, der Ihre Zartheit als Geschenk erkennt und Sie darum schätzt.

Ihr Traumsterne-Mantra:

"Ich darf ich selbst sein und mich dafür lieben."