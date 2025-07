Das Traumsterne-Horoskop ab dem 22. Juli 2025: Sternzeichen Jungfrau

Liebe Jungfrau, in dieser Woche öffnet Uranus ein inneres Fenster. Sie spüren, dass Sie nicht mehr alles im Griff haben müssen, und können endlich loslassen, was nie Ihre Verantwortung war. Die Sonne bringt Leichtigkeit in Ihre Gedanken, als würde jemand die Schwere von Ihren Schultern nehmen. Der Neumond zeigt Ihnen einen Weg, bei dem es nicht um Optimierung, sondern um Lebendigkeit geht. Vertrauen Sie darauf, dass Ihre Schritte auch dann richtig sind, wenn Sie nicht jeden Zentimeter vermessen. Neptun schenkt Ihnen ein Gespräch, das alles verändern kann, weil es nicht auf Kontrolle, sondern auf Verständnis basiert. Ihr neues Leben beginnt nicht irgendwann, sondern mit einem Ja von Ihnen.

Ihr Traumsterne-Mantra:

"Ich darf loslassen, um frei zu sein."