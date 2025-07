Das Traumsterne-Horoskop ab dem 22. Juli 2025: Sternzeichen Widder

Lieber Widder, Ihr innerer Kompass wird neu ausgerichtet. Sie spüren, dass es weniger um Veränderung im Außen geht als um eine neue Haltung zu sich selbst. Uranus bringt Ihnen die Chance, alte Reaktionen durch neue Denkweisen zu ersetzen und genau dadurch verändert sich Ihr Alltag wie von selbst. Die Sonne weckt in Ihnen Energie und Humor. Der Neumond schenkt Ihnen Inspiration für ein Projekt, das schon lange in Ihrer Schublade schlummert. Jetzt ist der Moment, es herauszuholen und endlich in die Tat umzusetzen. Halten Sie keine Person fest, die sich nicht mitfreut, wenn Sie sich weiterentwickeln.

Ihr Traumsterne-Mantra:

"Ich gehe meinen Weg mit Freude und werde gesehen."