Das Traumsterne-Horoskop ab dem 22. Juli 2025: Sternzeichen Zwillinge

Lieber Zwilling, Ihr Kopf ist oft schneller als Ihr Herz, doch diese Woche zieht beides in dieselbe Richtung. Uranus flüstert Ihnen eine Idee zu, die so klug wie befreiend ist. Ein Perspektivwechsel, der mehr verändert als jede Rebellion. Die Sonne schenkt Ihnen die Aufmerksamkeit, die Sie brauchen, um Ihren neuen Weg selbstbewusst zu präsentieren. Nicht länger fühlen Sie sich nicht ernst genommen! Jetzt heißt es, ein Herzensprojekt voranzubringen, das mehr Tiefe hat, als es auf den ersten Blick scheint. Sie müssen nicht erklären, was Sie fühlen, aber Sie dürfen es zeigen. Neptun stellt Ihnen einen Menschen zur Seite, der Ihre Sprache spricht, selbst wenn kein Wort fällt.

Ihr Traumsterne-Mantra:

"Ich bin mit mir im Reinen, weil ich bei mir bleibe."