Das Traumsterne-Horoskop ab dem 22. Juli 2025: Sternzeichen Krebs

Diese Woche bringt Ihnen, lieber Krebs, eine ungeahnte Welle von Selbstvertrauen. Denn plötzlich erkennen Sie, dass Ihre Weichheit eine Stärke ist. Uranus bringt frischen Wind in Ihre Zukunftsplanung und ein berufliches Thema nimmt nun eine unerwartete Wendung. Die Sonne lädt Sie ein, Ihre Bedürfnisse zu leben. Wenn Sie bislang viel Rücksicht genommen haben, dürfen Sie sich jetzt an die erste Stelle setzen. Der Neumond lässt Sie klar erkennen, was Sie wirklich erfüllt, sei es ein Ort, ein Mensch oder ein Projekt. Neptun führt Sie zu jemandem zurück oder hin, der Ihre feinen Seiten nicht ausnutzt, sondern ehrt. Aus Ihrem Rückzug wird neue Strahlkraft.

Ihr Traumsterne-Mantra:

"Ich vertraue darauf, dass mein Gefühl mich richtig führt."