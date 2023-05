Das Venus-Pluto-Horoskop für den Krebs

Wenn Sie als Krebs auf Ihren Seelenpartner treffen, dann haben Sie wirklich das Gefühl, endlich Zuhause angekommen zu sein. Es ist, als ob Sie endlich die Türe hinter sich zumachen können und zu sich finden können. Der Lärm der Welt bleibt außen vor und berührt Sie nicht mehr. Zusammen mit Ihrem Partner leben Sie in einer ganz eigenen Welt, in der es nur Sie beide gibt. Hier tanken Sie Kraft, wie an einem verschwiegenen See im Mondlicht. Ihr Partner ist ein Sehnsuchtsort, an dem Sie wie nirgendwo sonst auf der Welt bekommen können, was Ihre Seele braucht.

Ihr Seelenpartner-Geschenk: Du bist mein Kraftort, an den ich zurückkehre, um mich selbst zu spüren.

