Venus-Pluto-Horoskop: Sie schenken die Liebe, von der Sie träumen!

Auf den ersten Blick sind sie ein ungleiches Paar. Venus, die wunderschöne Göttin der Liebe, der hellste Stern am Himmel, und Pluto, der düstere Gott der Unterwelt, dessen Planet am eisigen Rand des Sonnensystems seine Bahnen zieht. Doch Pluto wird oft völlig verkannt. Er ist sicher keiner, der für den schnellen Flirt zu haben ist. Als Gott der Tiefe sucht er nach der einen, wahren Liebe – und für diese lässt er das schnelle Vergnügen an sich vorüberziehen.

Pluto ist mehr als nur ein Gott der Unterwelt. Er ist der Gott der Schätze, die es dort zu entdecken gibt. Während die meisten Menschen sich vom schönen Schein der Oberfläche verführen lassen, führt uns Pluto zu unseren tiefsten Sehnsüchten. Wenn Pluto sich mit Venus verbindet, dann berührt er uns an der Stelle unserer Seele, an dem wir unsere geheimsten Wünsche hegen und oft genug vor den neugierigen Augen anderer verbergen. Vielleicht ist dieser Seelenort so geheim, dass wir ihn noch nie offenbart haben. Wie eine Perle im Inneren der Muschel wartet die tiefe, die wahre Liebe auf ihre Offenbarung.

Diesen Schatz möchten wir nicht leichtfertig mit einem anderen Menschen teilen. Wir wollen ihn für genau jenen Menschen aufbewahren, der unser wahres Gesicht sehen darf. Es ist vielleicht das Kostbarste, was wir zu geben haben. Und das hat nur der- oder diejenige verdient, dem wir so sehr vertrauen, dass er in unsere Tiefe blicken darf. Wir nennen einen solchen Menschen: Seelenpartner. Und wenn Venus und Pluto sich miteinander am Himmel verbinden, dann ist dieser Seelenpartner zum Greifen nahe ...

