Das Venus-Pluto-Horoskop für den Wassermann

Wassermänner, so sagt man, sind nur schwer für Bindungen zu begeistern. Sie lieben Ihre Freiheit und fühlen sich schnell durch Ihr gegenüber eingeschränkt. Nicht so beim Seelenpartner. Erstaunlicherweise empfinden Sie in seiner Gegenwart keinerlei Zweifel, kein Grund zur Kritik. Das liegt daran, dass Ihr Partner Ihr Bedürfnis nach Freiheit teilt und respektiert. Auch wenn Sie beide sich nur sporadisch sehen und manchmal wochenlang nichts voneinander hören – tief in Ihrem Herzen spüren Sie Verbundenheit. Sie fühlen, was er fühlt, er fühlt, was Sie fühlen.

Ihr Seelenpartner-Geschenk: Weder Zeit noch Raum können mich von dir trennen. Unsere Seelen bleiben verbunden.

Foto Social Media: iStock/kieferpix und iStock/cidepix