Das Venus-Pluto-Horoskop für den Widder

Als Widder suchen Sie in Ihrem Gegenüber die Herausforderung. Sie brauchen das Quäntchen Wettbewerb und lieben es, wenn Ihr Partner bereit ist, den einen oder anderen freundschaftlichen Streit mit Ihnen auszufechten. Immer ist jede Menge Leidenschaft im Spiel. Sie und Ihr Seelenpartner entfachen das Feuer in sich mit jeder Begegnung. Sie beflügeln sich gegenseitig, spornen sich an, provozieren sich sogar. Da können schon mal die Fetzen fliegen – aber immer wieder finden Sie zueinander und fallen sich erschöpft, aber glücklich in die Arme.

Ihr Seelenpartner-Geschenk: Du bist der Funken, der immer wieder das Feuer in meinem Herzen entfacht.

Foto Social Media: iStock/kieferpix und iStock/cidepix