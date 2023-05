Sternzeichen Widder: Das bedeuten die Häuser für seine Persönlichkeit

Verwirklichung

Letzten Endes erstreben Sie etwas, was über Sie hinausweist, was Ihnen öffentliche Anerkennung verschafft, ja auch das, was Ihnen zu Ruhm und Ehren gereicht. Um das zu schaffen, müssen Sie sich anstrengen, Hindernisse überwinden und private Interessen zurückstecken. Dieses 10. Haus Steinbock verrät auch, dass in Ihnen ein ungeheuer großer Ehrgeiz steckt. Es ist gut, wenn Sie das wissen, dann gehen Sie leichter damit um.