Das Venus-Pluto-Horoskop für den Stier

Wenn Sie als Stier Ihren Seelenpartner gefunden haben, dann stellt sich in Ihnen eine große innere Ruhe ein. Sie fühlen sich geschützt und geborgen in der Gegenwart des anderen. Es ist, also ob starke, unzerstörbare Mauern Sie beide umgeben. Innerhalb dieser Mauern entsteht das Reich Ihrer Liebe, in dem alles voller Frieden ist. Was sich außerhalb des Schutzwalles ereignet, kümmert Sie nicht. Hier können Sie sich ganz aufeinander besinnen und sich in den Armen des anderen ausruhen. Viele Worte müssen nicht gesprochen werden. Es ist alles ganz selbstverständlich und sicher.

Ihr Seelenpartner-Geschenk: Du bist der Anker, der meinem Schiff im Sturm des Lebens Halt gibt.

Foto Social Media: iStock/kieferpix und iStock/cidepix