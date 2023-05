Das Vollmond-Horoskop der karmischen Kraft für das Sternzeichen Skorpion

Was Sie heute noch belastet, wird Ihnen morgen schon ziemlich klein und unbedeutend vorkommen. Alles ist möglich, mit Ihrem Hexenmond im eigenen Sternzeichen werden Sie sich vom letzten Rest einer karmischen Belastung befreien, der Sie vielleicht jetzt noch behindert. Sie werden vielleicht das erste Mal in Ihrem Leben eine Nähe zu einem Menschen finden und zulassen, die bislang Ihr Karma des Misstrauens verhindert hat.

Sie sind das absolute Glückskind dieser Woche. Ein Wunsch, der vielleicht ganz tief in Ihnen verborgen ist, geht in Erfüllung – ein hoher Geldgewinn, das große Glück in der Liebe und auch das Heilwunder kann geschehen. Und vielleicht die totale Veränderung Ihrer Lebensumstände bringen. Vollkommen befreit vom alten Karma.

Alles über das Sternzeichen Skorpion auf einen Blick

