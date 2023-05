Das Vollmond-Horoskop der karmischen Kraft für das Sternzeichen Waage

Auch wenn der Hexenmond im Nachbarzeichen nur eine kühle Verbindung zu Ihnen hat, kann Sie die allgemeine beschwingte Stimmung von der karmischen Angst vor dem Alleinsein befreien, die Sie vielleicht im Moment noch belastet. Mit Ihrem derzeit sonnigen Charme und Ihrem sanften Wesen werden Sie sich kaum einsam fühlen. Aber das reicht Ihnen nicht, es hängt letztendlich alles zusammen, Glück in der Beziehung und beim Geld. Weil tief in Ihnen besonders der Wunsch im Vordergrund steht: einmal in der Familie den Respekt, die Anerkennung, die Aufmerksamkeit zu bekommen, nach der Sie sich schon so oft sehnten. Und die Sie jetzt erreichen werden.

Alles über das Sternzeichen Waage auf einen Blick

Erfahren Sie jetzt Ihr ganz persönliches Mantra des Tages