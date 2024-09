Das Vollmond-Horoskop für die Woche ab dem 16.09.24: Sternzeichen Waage

Dieser Fische-Vollmond schenkt Ihnen, liebe Waage, die Gelegenheit, Ihre innere Balance wiederherzustellen und den Weg zu persönlichem Wachstum zu finden. Nachdem Sie in diesem Sommer oft Kompromisse eingegangen sind, ist es jetzt an der Zeit, sich auf Ihre eigenen Bedürfnisse zu besinnen und Ihre Wünsche klar zu formulieren. Nutzen Sie diese besondere Mondenergie, um Ihre Ambitionen unabhängig von äußeren Einflüssen zu manifestieren. Lassen Sie sich von der Kraft dieses magischen Fische-Vollmonds leiten, um Ihre innere Bestimmung – auch dank der Mondfinsternis – zu entdecken und mit Selbstbewusstsein in die Zukunft zu gehen.

Ihr persönliches Mondmantra:

„Ich vertraue auf meine innere Stimme und gehe meinen Weg mit Klarheit und Stärke.“