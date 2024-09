Das große Vollmond-Horoskop ab dem 16.09.24: Der Glücks-Mond in den Fischen bringt magische Momente!

Am Donnerstag wird diese innere Ruhe und Stabilität durch ein harmonisches Trigon zwischen Jungfrau-Sonne und Stier-Uranus weiter gefestigt. Diese Verbindung sorgt dafür, dass die positiven Veränderungen, die Sie jetzt in Ihrer Beziehung erleben, schnell in Ihrem Alltag verankert werden. Uranus, der für unerwartete Wendungen steht, verleiht Ihnen die Kraft, neue Impulse zu begrüßen und sie nachhaltig in Ihr Leben zu integrieren.

Der Samstag bringt eine weitere emotionale Tiefe, wenn die Jungfrau-Sonne dem Fische-Neptun exakt gegenübersteht. Diese Konstellation lässt auch Ihre Kreativität erblühen und inspiriert Sie, neue Wege für Ihre persönliche und berufliche Entfaltung zu finden. Nutzen Sie diese Energie, um frische Ideen zu entwickeln, die Sie auf Ihrem Weg der Selbstverwirklichung voranbringen.

Schließlich gipfelt die Woche am Sonntag in einem kraftvollen Trigon zwischen der Jungfrau-Sonne und Steinbock-Pluto. Diese Verbindung stärkt Ihre spirituellen und transformatorischen Kräfte, was Ihnen hilft, tiefgreifende Veränderungen in Ihrem Leben herbeizuführen. Sollten bis dahin noch ungelöste Konflikte im zwischenmenschlichen Bereich bestehen, bietet sich jetzt die Gelegenheit, auch lang­jährig schwellenden Unfrieden zur endgültigen Versöhnung zu führen. Wenn die Sonne kurz vor 15 Uhr in das Zeichen der Waage wechselt, beginnt die ausbalancierende Herbstzeit – ein perfekter Moment, um Harmonie und Gleichgewicht in Ihr Leben zu bringen.

Auch spannend: Herbsttypologie: So machen die Sternzeichen das Beste aus der goldenen Jahreszeit!