Das Vollmond-Horoskop für die Woche ab dem 16.09.24: Sternzeichen Fische

Viele Menschen sehen Sie, lieber Fisch, als ewig träumende Person, die sich oft vom Alltag abwendet, um in den Tiefen der eigenen Seele zu verweilen. Und tatsächlich haben Sie während der Zeit des Fische-Neumonds in Ihrer Geburtstagszeit erkannt, wie kraftvoll Ihre inneren Visionen wirklich sind. Doch jetzt ist es an der Zeit, diese Träume in die Realität zu bringen. Der aktuelle Fische-Vollmond unterstützt Sie dabei, besonders Ihr Liebesleben auf eine neue Ebene zu heben und Ihre Herzenswünsche zu verwirklichen. Greifen Sie nach den Sternen – die Liebe, die Sie suchen, ist Ihnen schon ganz nah.

Ihr persönliches Mondmantra:

„Ich bringe meine Träume in die Realität und öffne mich für die Liebe, die auf mich wartet.“