Das Vollmond-Horoskop für die Woche ab dem 16.09.24: Sternzeichen Jungfrau

Der Fische-Vollmond hat für Sie, liebe Jungfrau, eine besondere Bedeutung, da er in Ihre Geburtstagsperiode fällt. Dieser Mond beleuchtet alles, was in Ihrem Beziehungsleben gut läuft – und leider auch das, was weniger erfreulich ist. Es könnte gut sein, dass Ihnen dieses Wochenende eine neue romantische Möglichkeit begegnet. Ebenso möglich ist, dass eine frische Freundschaft Ihnen klar macht, welche Veränderungen notwendig sind, um im kommenden Lebensjahr eine erfüllte Partnerschaft zu erleben. Vertrauen Sie auf die Zeichen, die das Universum Ihnen jetzt sendet – sie werden Sie auf den richtigen Weg führen.

Ihr persönliches Mondmantra:

„Ich öffne mein Herz für Veränderungen und lasse Liebe in mein Leben fließen.“