Das Vollmond-Horoskop für die Woche ab dem 16.09.24: Sternzeichen Wassermann

Lieber Wassermann, in den letzten Monaten wurden Ihre Geduld auf die Probe gestellt, besonders in Herzensangelegenheiten. Obwohl Sie vor aufregenden Ideen sprühen, hat das Universum Sie bewusst gebremst, um überstürzte Entscheidungen zu vermeiden. Doch nun hat sich langsam, aber sicher eine klare Richtung für Ihr Liebesleben herauskristallisiert. Der bevorstehende Fische-Vollmond markiert den Moment, in dem Sie Ihre neuen romantischen Pläne in die Tat umsetzen können. Vertrauen Sie darauf, dass das Universum – und insbesondere Ihr Geburtsherrscher Uranus – diese Woche ein wachsames Auge auf Ihr Liebesglück hat und Ihnen den richtigen Weg weist.

Ihr persönliches Mondmantra:

„Ich folge meinem Herzen mit Klarheit und Vertrauen in die Liebe.“