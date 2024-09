Das Vollmond-Horoskop für die Woche ab dem 16.09.24: Sternzeichen Steinbock

Lieber Steinbock, die letzten Jahre haben Ihnen äußerst fordernde Veränderungen abverlangt. Doch seit Pluto in den Wassermann eintrat, sehen Sie endlich ein Licht am Ende des Tunnels. Besonders in Bezug auf Ihre Fragen rund um die Liebe haben sich spannende Perspektiven ergeben. Der Fische-Vollmond ermutigt Sie nun, sich diesen frischen Impulsen zu öffnen – auch wenn sie nicht immer bodenständig sind. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich zu entspannen. Überlassen Sie das strategische Denken dem Kosmos, der Ihnen in den letzten Wochen zur richtigen Zeit die passenden Menschen in Ihr Leben gebracht hat.

Ihr persönliches Mondmantra:

„Ich öffne mich für neue Perspektiven und vertraue darauf, dass das Leben mir die richtigen Menschen zur Seite stellt.“