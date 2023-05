Die wunderbaren Uranus-Tage für den Steinbock

Wie alle Erdzeichen sind Ihnen Überraschungen suspekt. Gerade als Steinbock ist Ihnen wichtig, dass sich alles so entwickelt wie geplant. Jedoch sind Sie realistisch genug zu wissen, dass Sie nicht immer das bekommen, was Sie sich wünschen. Sie leben schon Ihr ganzes Leben mit der Unvollkommenheit Ihrer Mitmenschen. Allerdings sind Sie eben auch bestrebt, alle Unwägbarkeiten auf ein Minimum zu reduzieren. Für Sie gilt jetzt: Gehen Sie ein Risiko ein. In den letzten Wochen drohten Sie in die Stagnation zu gehen, haben Perspektiven verloren. Anstatt das auszusitzen, brechen Sie Ihre Gewohnheiten – und wagen Sie etwas.

Ihr Uranus-Impuls: Ich überschreite meine selbst gesetzten Grenzen und mache einen Schritt in eine neue Zukunft.

Artikelbild und Social Media: Collage mit iStock/fcscafeine und Redaktion Astrowoche.de