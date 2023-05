Mit dem positiven Aspekt von Uranus auf den Neumond öffnet sich gewissermaßen eine Pforte der guten Möglichkeiten. Wer diese Möglichkeiten wahrnimmt, hat gute Karten, dass sich die eine oder andere glückliche Fügung einstellt. Das Wesen von Überraschungen ist jedoch, dass sie immer unerwartet kommen. Es kann also sein, dass wir kosmische Geschenke erhalten, die nicht unbedingt ein gerade uns wichtiges Projekt fördern, sondern an einer Stelle auftauchen, mit der wir gar nicht gerechnet haben.

Dennoch werden auch diese unerwarteten Geschenke unser Leben bereichern. Wer also vielleicht gerade einen Fortschritt in einem beruflichen Thema erwartet, begegnet auf einmal der Liebe seines oder ihres Lebens. Wer auf Partnersuche ist, bei dem stellt sich auf einmal Geldsegen ein. Rechnen wir also, dass es anders kommt, als wir denken oder gar wünschen. Dennoch ist die Kraft des Wunsches der Schlüssel, um sich die uranische Kraft in das eigene Leben einzuladen. Es geht jedoch nicht darum, was wir uns wünschen, sondern dass wir uns etwas wünschen. Jedes Mal, wenn wir uns mit einem Wunsch an das Universum wenden, öffnen wir uns überhaupt dem Wunderbaren.

Unter dem Einfluss des Uranus kann dann alles passieren. Dieser Neumond also bringt das Überraschende in unser Leben. Begleitet wird das von einer Opposition zu Neptun, dem Planeten der Träume, aber auch der Illusionen. Positiv gesehen sind wir mit unseren Sehnsüchten in gutem Kontakt. Unsere Träume sind uns ganz nahe. Unsere Anbindung an höhere Wirklichkeiten funktioniert. Das wiederum fördert unsere Einsichten in das, was wirklich wichtig für uns ist. Viele eher aus egoistischen Motiven getroffene Entscheidungen können nun hinterfragt werden. Das wiederum unterstützt uns darin, die Überraschungen des Uranus so vorurteilsfrei wie möglich entgegenzunehmen.

Uranus im Transit zur Geburtsvenus: Wenn die Liebe wie ein Blitz einschlägt