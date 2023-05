Die wunderbaren Uranus-Tage für den Wassermann

Überraschungen sind Ihnen stets willkommen! Schließlich herrscht Uranus in Ihrem Zeichen. Ihre größte Sorge besteht eher darin, dass sich in Ihrem Leben nichts Neues mehr ergeben könnte. Daher sind Sie bereit, den Impulsen Ihres Herrscherplaneten zu folgen und sich Risiken zu öffnen. Nicht immer geht das gut aus. Aber das ist Ihnen lieber, als auf festgefahrenen Routinen zu verharren. Ihnen ermöglichen die aktuellen Konstellationen neue Perspektiven auf Ihr Leben. Gerade in beruflicher Hinsicht entdecken Sie ganz neue Seiten an sich selbst. Ziehen Sie Ihre Schlüsse daraus und ändern Sie im Zweifel die Ausrichtung.

Ihr Uranus-Impuls: Ich freue mich über die Gunst der Stunde und nutze sie, um meinem Leben einen neuen Sinn zu geben.

Artikelbild und Social Media: Collage mit iStock/fcscafeine und Redaktion Astrowoche.de