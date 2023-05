Den Geist lieben

Die Astrologie sagt, dass der Mensch sein Glück findet, wenn er seinem fünften Haus nahe ist. Bei Ihnen, einem Löwe-Geborenen, lautet das fünfte Haus Schütze.

Entweder Sie umgeben sich in Ihren Leben mit Menschen, die unter diesem Zeichen geboren sind, bzw., den Aszendenten oder den Mond in diesem Zeichen haben, oder Sie müssen sich selbst in Richtung Ihres fünften Hauses bewegen. Wenn Sie auf die Hilfe anderer hoffen, ist es wichtig, dass diese Menschen ihrerseits eine höhere Qualität des Schütze-Zeichens leben.

Begeben Sie sich selbst auf den Weg dorthin, beginnt eine spannende Reise: Dann faszinieren Sie immer weniger die schönen Dinge dieser Welt: Mode, Architektur, Kunst – all das verliert in Ihren Augen an Glanz. Sogar Geld spielt mit der Zeit nicht mehr die alles beherrschende Rolle.

Schließlich beginnen Sie, sich selbst weniger wichtig zu nehmen. Jetzt sind Sie auf dem richtigen Weg, denn Ihr Blick wendet sich von den Dingen der Erde weg und schaut hinauf zum Himmel. Sie entdecken den Reichtum und den Glanz der geistigen Dinge, den Flug der Gedanken, die Welt der ewigen Ideen und Ideale. Jetzt wissen Sie, dass man das Glück nicht mit den Händen anfassen, mit den Augen sehen, mit den Ohren hören kann.

Was Ihnen auch hilft auf dem Weg dorthin, sind Reisen. Wenn sich Räder drehen, ein Flugzeug abhebt, Sie Grenzen überschreiten, kommen Sie Ihrem fünften Zeichen Schütze näher und finden das Glück, das Ihnen niemand nehmen kann.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Löwe!

Lesen Sie hier schon jetzt Ihre ersten Horoskope für 2014