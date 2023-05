Fürsorge für alle

Die Astrologie sagt, dass der Mensch Glück findet, wenn er sein eigenes Sternzeichen, unter dem er geboren ist, verlässt und mehr und mehr zu dem Tierkreiszeichen wird, das seinem fünften Haus entspricht. Bei Ihnen ist das fünfte Haus der Skorpion.

Auf dem Weg dorthin findet eine Transformation, eine innere Verwandlung statt. Am Ende ist nicht mehr Krebs Ihr Sternzeichen, sondern Skorpion. Es ist eine lange Reise. Manchmal dauert sie fast das ganze Leben, und manche Menschen kommen nie bei Ihrem Glückszeichen an. Wenn Sie bereit sind für diese Transformation, ist es wichtig, dass Sie Ihre große Fürsorge, Ihr Mutter-Sein nicht nur denen angedeihen lassen, die zu Ihnen gehören, Ihren Kindern, Ihren Eltern, Ihrem Partner und wen immer Sie sonst noch zu Ihrer wahren Familie zählen. Sie müssen diesen Kreis vergrößern, enorm vergrößern, eigentlich so weit, bis er jeden Menschen einschließt.

Glück haben Sie, wenn Sie einen Beruf ausüben wie zum Beispiel den einer Krankenschwester oder Kindergärtnerin, weil sie dann bereits Ihrer Glücksbestimmung nahe sind. Wenn nicht, müssen Sie in diese Richtung denken, sich wünschen, dass sich Ihr Kreis vergrößert. Das setzt aber auch voraus, dass Sie beginnen, diejenigen loszulassen, die Sie bis jetzt betreuen. Bald werden Sie spüren, dass Ihre Fürsorge für das große Ganze Sie tausendmal glücklicher macht.

