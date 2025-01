Der große Liebeskalender 2025 für den Fisch: Ihre hellen und dunklen Venus-Tage!

Für Sie, liebe Fische, wird Venus 2025 zur Muse, die Ihre Sehnsucht nach tiefen Verbindungen stillt. Dieses Jahr erleben Sie Momente, die sich anfühlen wie Szenen aus einem romantischen Film – überraschend, magisch und voller Gefühl. Doch in Ihrer Traumwelt lauert auch die Gefahr, sich in Illusionen zu verlieren. Besonders berührend könnte ein Moment sein, in dem Sie erkennen, dass jemand aus Ihrem Umfeld eine bislang verborgene Liebe für Sie hegt. Venus lehrt Sie, dass Liebe manchmal im Verborgenen wächst und sich genau dann zeigt, wenn Sie bereit sind, sie anzunehmen.

Gute Liebeszeiten:

03.01.2025 - 03.02.2025

26.03.2025 - 29.03.2025

04.04.2025 - 10.04.2025

03.07.2025 - 10.07.2025

25.11.2025 - 29.11.2025

Kritische Liebeszeiten:

01.02.2025 - 05.02.2025

22.07.2025 - 30.07.2025

18.09.2025 - 22.09.2025

01.12.2025 - 04.12.2025

Liebes-Mantra:

Ich lasse mich von der Tiefe meiner Gefühle leiten und finde Geborgenheit in der Liebe.