Der große Liebeskalender 2025 für alle Sternzeichen: Ihre hellen und dunklen Venus-Tage!

Besonders bedeutsam wird die Zeit vom 2. März bis 13. April, wenn Venus den Widder und die Fische rückläufig durchquert. Diese Phase, die sich nur alle zwei Jahre am Himmel ereignet, lädt dazu ein, die Liebe aus der Vergangenheit neu zu betrachten. Vielleicht begegnen Sie einem alten Partner wieder oder entdecken neue Facetten in einer langjährigen Beziehung. Diese Zeit ist ideal, um die eigene emotionale Vergangenheit zu reflektieren und herauszufinden, was Sie wirklich glücklich macht – sei es allein oder mit einem lieben Menschen. Venus fordert uns in dieser Phase auf, Selbstliebe und Selbstakzeptanz zu stärken, bevor wir diese in die Welt hinaustragen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um alte Wunden zu heilen und sich innerlich neu auszurichten.

