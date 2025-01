Der große Liebeskalender 2025 für den Steinbock: Ihre hellen und dunklen Venus-Tage!

Für Sie, lieber Steinbock, wird 2025 ein Jahr, in dem Venus Ihre Festigkeit in der Liebe prüft. Traumhafte Tage voller Sicherheit und tiefer Verbundenheit schenken Ihnen das Gefühl, angekommen zu sein. Doch es könnte auch kritische Phasen geben, in denen alte Enttäuschungen oder Zweifel wieder an die Oberfläche treten. Eine Person aus Ihrer Vergangenheit könnte zurückkehren und Sie vor die Wahl stellen: Neuanfang oder endgültiger Abschied? Venus lädt Sie ein, auf Ihr Herz zu hören und die Liebe in Ihrer reifen, ehrlichen Form zu feiern.

Gute Liebeszeiten:

20.05.2025 - 25.05.2025

11.08.2025 - 15.08.2025

07.10.2025 - 12.10.2025

05.12.2025 - 31.12.2025

Kritische Liebeszeiten:

15.01.2025 - 17.01.2025

01.04.2025 - 03.04.2025

31.07.2025 - 05.08.2025

14.10.2025 - 20.10.2025

01.11.2025 - 05.11.2025

Liebes-Mantra:

Ich vertraue darauf, dass die Liebe, die zu mir gehört, mit der Zeit in mein Leben findet.