Der große Liebeskalender 2025 für den Wassermann: Ihre hellen und dunklen Venus-Tage!

Lieber Wassermann, Venus schenkt Ihnen 2025 viele lichte Liebesmomente, die Ihre einzigartige Art zu lieben feiern. Sie erleben, wie sich Beziehungen mit Leichtigkeit und Freude entfalten können, wenn Sie authentisch sind. Doch es könnte auch Tage geben, an denen Sie sich fragen, ob Sie genug geben oder vielleicht mehr verlangen sollten. Besonders berührend wird es, wenn Sie feststellen, dass eine scheinbar flüchtige Bekanntschaft in Ihrem Leben eine besondere Bedeutung gewinnt. Venus zeigt Ihnen, dass Liebe nicht immer laut ist, sondern manchmal ganz still Ihre Welt verändert.

Gute Liebeszeiten:

07.02.2025 - 09.02.2025

20.03.2025 - 26.03.2025

01.05.2025 - 08.05.2025

10.10.2025 - 14.10.2025

Kritische Liebeszeiten:

22.02.2025 - 26.02.2025

08.06.2025 - 15.06.2025

02.07.2025 - 07.07. 2025

05.11.2025 - 07.11.2025

Liebes-Mantra:

Ich lasse die Liebe frei fließen und entdecke sie in unerwarteten Momenten voller Magie.