Der große Liebeskalender 2025 für den Krebs: Ihre hellen und dunklen Venus-Tage!

Für Sie, lieber Krebs, hält Venus 2025 eine emotionale Achterbahnfahrt bereit. Traumhafte Stunden voller Geborgenheit werden Ihre Seele streicheln und Ihnen das Gefühl geben, genau dort zu sein, wo Sie hingehören. Doch es wird auch Zeiten geben, in denen sich die Liebe schwerer anfühlt, vor allem wenn alte Enttäuschungen Ihre Zuversicht auf die Probe stellen. Ein Mensch, der einst Ihr Herz berührt hat, könnte erneut Ihre Wege kreuzen – eine zweite Chance oder eine Lektion in Loslassen? Vertrauen Sie auf Ihre Intuition – auf diese ist in der Liebe besonders Verlass.

Gute Liebeszeiten:

25.01.2025 - 29.01.2025

19.09.2025 - 30.09.2025

07.10.2025 -12.10.2025

05.12.2025 - 31.12.2025

Kritische Liebeszeiten:

15.01.2025 - 17.01.2025

31.07.2025 - 05.08.2025

25.08.2025 - 31.08.2025

01.11.2025 - 05.11.2025

Liebes-Mantra:

Ich schaffe Raum für tiefe Gefühle und vertraue darauf, dass meine Sensibilität mich zur wahren Liebe führt.