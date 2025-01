Der große Liebeskalender 2025 für den Zwilling: Ihre hellen und dunklen Venus-Tage!

Lieber Zwilling, 2025 wird für Sie ein Jahr voller aufregender Liebesmomente. Venus bringt Ihnen Begegnungen, die Sie inspirieren und Ihren Geist ebenso ansprechen wie Ihr Herz. Doch nicht jede Verbindung wird Ihre Leichtigkeit unterstützen – es könnten Zeiten kommen, in denen Sie lernen müssen, sich klarer auszudrücken, um Missverständnisse zu vermeiden. Besonders spannend wird es, wenn Sie sich plötzlich in einer langjährigen Freundschaft neue Gefühle entwickeln. Venus zeigt Ihnen, dass Liebe oft dort entsteht, wo Sie sie am wenigsten erwarten.

Gute Liebeszeiten:

07.02.2025 - 09.02.2025

04.06.2025 - 10.06.2025

11.07.2025 - 15.07.2025

01.12.2025 - 10.12.2025

Kritische Liebeszeiten:

10.01.2025 - 16.01.2025

27.03.2025 - 05.04.2025

24.09.2025 - 05.10.2025

12.12.2025 - 24.12.2025

Liebes-Mantra:

Ich lasse die Liebe spielerisch fließen und vertraue darauf, dass mein Herz den richtigen Weg kennt.