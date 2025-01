Der große Liebeskalender 2025 für den Stier: Ihre hellen und dunklen Venus-Tage!

Ihre Herrscherin Venus, lieber Stier, begleitet Sie 2025 sanft durch ruhige und stürmische Zeiten. Die hellen Tage lassen Sie die Wärme und Stabilität spüren, die Ihnen in der Liebe so wichtig sind. Doch auch die dunkleren Stunden haben ihre Bedeutung: Sie fordern Sie auf, sich mit alten Mustern auseinanderzusetzen und loszulassen, was Sie nicht mehr glücklich macht. Vielleicht werden Sie mit unerwarteten Wendungen konfrontiert, die Sie dazu bringen, Ihre Beziehungen neu zu bewerten und Platz für tiefere Verbundenheit zu schaffen. Dieses Jahr zeigt Ihnen, dass wahre Liebe nicht nur Sicherheit, sondern auch Wachstum und Veränderung bedeutet.

Gute Liebeszeiten:

18.01.2025 - 21.01.2025

20.05.2025 - 25.05.2025

10.08.2025 - 14.08.2025

25.11.2025 - 29.11.2025

Kritische Liebeszeiten:

01.02.2025 - 05.02.2025

01.04.2025 - 03.04.2025

07.06.2025 - 12.06.2025

01.09.2025 - 07.09.2025

13.10.2025 - 18.10.2025

Liebes-Mantra:

Ich lasse los, was mich belastet, und gebe der wahren, ehrlichen Liebe Raum, in mein Leben zu treten.