Der Krebs-Mond schenkt 3 Sternzeichen ab dem 08.06.2024 das beste Wochenende voller Harmonie!

Am Samstag können Sie alle Aufgaben erledigen, die noch so anstehen. Sonst spuken sie noch das ganze Wochenende über in Ihrem Kopf herum, lieber Steinbock! Keine Sorge, der Mond sendet Ihnen Motivation und Kraft aus dem Krebs und ruft Sie danach vor allem auf, den Rest des Tages zu genießen und Spaß zu haben. Sie können abschalten und finden neue Leichtigkeit.

So geht es auch am Sonntag weiter. Ihr Geist wird befreit und Sie trauen sich, Nähe zuzulassen. Was für ein schönes Gefühl, vor allem, weil Sie sich sonst immer so viele Gedanken machen! Öffnen Sie sich und erforschen Sie Ihre charmante Seite - sie ist da und möchte gesehen werden.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Es muss nicht immer alles sofort erledigt werden. Nehmen Sie sich feste Zeiten, in denen Sie produktiv sein wollen, und verbringen Sie den Rest des Wochenendes mit Freizeitaktivitäten. Sonst ist der Montag schneller da, als Sie denken, und Sie konnten gar nicht abschalten.