Mars im Stier ab 9. Juni 2024: Diese 4 Sternzeichen versetzt er in Hochstimmung!

Stiere gelten als robuste und freundliche Charaktere, die passend zu Ihrem Element Erde sehr naturverbunden und bodenständig sind. Allerdings ist der Stier auch der größte Genießer unter den Sternzeichen und weiß die Vorzüge des Lebens zu schätzen. Stiere strahlen viel Sinnlichkeit aus und haben einen guten Sinn für Ästhetik, wohl auch weil Liebesplanet Venus höchstpersönlich ihr Herrscherplanet ist. Da Mars in der Astrologie für Dynamik, Macht und Energie steht und unseren Willen sowie Handlungen beeinflusst, wirken sich die Stier-Energien gemeinsam mit den Powerplaneten in den nächsten Wochen ganz deutlich auf unser Leben aus.

Auch wenn Stiere Ihre Vorhaben eher gemächlich angehen und nichts überstürzen wollen, verfügen Sie ähnlich wie Widder über eine große Portion Hartnäckigkeit. Was sich ein Stier vorgenommen hat, daran hält er fest und arbeitet unermüdlich für seinen Erfolg. Dabei geht das Erdzeichen sehr gründlich vor und achtet auf alle wichtigen Details. Diese Energien helfen uns in der nächsten Zeit dabei, ausdauernd in sämtlichen Lebensbereichen zu sein und freundlich, aber bestimmt zu handeln.

Wer unter dem vorantreibenden Mars-Widder beispielsweise neue Projekte und Herausforderungen in Angriff genommen hat, wird unter den Stier-Energien dazu ermutigt, konsequent am Ball zu bleiben und auch bei Schwierigkeiten nicht aufzugeben. Dabei wird sehr gründlich gearbeitet und wir wägen Entscheidungen lieber in Ruhe ab, anstatt vorschnell zu handeln. Auch handwerkliche und landwirtschaftliche Tätigkeiten gelingen mit dem Stier-Mars besonders gut.

Doch mit Mars im Stier wächst auch das Bedürfnis nach Sinnlichkeit und Genuss. Eroberungen und spontane Liebesabenteuer, die noch zuvor im Widder wichtig waren, verlieren ihre Bedeutung. Stattdessen setzen wir jetzt mehr auf Romantik und Sinnlichkeit. Ein gemeinsames Essen, sanfte Musik und Kerzenschein sind damit wesentlich beliebter als schnelle Flirts und einmalige Nächte. Die Intimität und Erotik gewinnen an Stellenwert und es geht sehr bedächtig und sinnlich zu.

Unter dem Stier-Mars fühlen wir uns zudem noch mehr mit der Natur verbunden. Gartenarbeit oder wandern im Grünen machen jetzt besonders Spaß und erweisen sich zudem als wahre Kraftquellen. Doch auch wer seinen grünen Daumen bisher noch nicht gefunden hat, könnte dies mit Mars im Stier nun endlich nachholen.

Vorsicht gilt jedoch bei Streitigkeiten und Provokationen. Sieht der Stier nämlich rot, kann er sehr aufbrausend sein und wie ein Wirbelsturm über andere hinwegfegen. Hüten Sie sich in Streitsituationen unbedingt vor unüberlegten Handlungen und passen Sie auf, was Sie sagen, um andere nicht unnötig zu verletzen.

Die positiven Effekte vom Mars im Stier überwiegen aber. Vor allem vier Sternzeichen dürfen sich glücklich schätzen, denn auf Sie warten wunderschöne und erfolgreiche Wochen.