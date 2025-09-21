präsentiert von WUNDERWEIB.de
Die Sterne für die Woche

Diese 3 Sternzeichen dürfen sich in der Woche ab dem 22.09.2025 über glückliche Fügungen freuen!

Annabel Zoepke - Foto: Privat
Annabel Zoepke, Mitarbeiterin der Online-Redaktion

In der Woche ab dem 22. September 2025 warten auf diese 3 Sternzeichen Anerkennung, Erfolg und positive Veränderungen.

An diesem Montag starten wir nicht nur in die Woche, sondern auch in den Herbst! Die Sonne zieht in das harmoniebedürftige Luftzeichen Waage und begrüßt die goldene Jahreszeit. Außerdem wechselt ab dem 22.09. noch Mars in den Skorpion, was dafür sorgt, dass wir unsere Meinung offen und ehrlich kommunizieren. Jetzt sprechen wir auch die Gedanken aus, die wir sonst eher für uns behalten hätten.

Eine spannende Mischung, mit der nicht jedes Sternzeichen so gut klarkommt. Allerdings gibt es drei Glückskinder des Himmels, die in dieser Woche vom Universum gesegnet werden. Für sie könnte der Herbst kaum besser beginnen, und mit Elan und ein wenig Sternenkraft kommen sie ihren Zielen ein großes Stück näher!

Lesen Sie außerdem: Die Glückstage im Oktober 2025: Diese 3 Herbsttage werden die schönsten des Monats!

Skorpione genießen den Herbstanfang

Am Montag wachen Sie mit dem Gefühl auf, dass Sie der*die König*in der Welt sind! Wem haben Sie dieses innere Strahlen zu verdanken? Entweder ist es Mars, der in den Morgenstunden in Ihr Zeichen wechselt, oder es ist die Erkenntnis, dass nun endlich Ihre Lieblingsjahreszeit, gekommen ist. Die kommenden Herbstwochen sind geprägt von einer geheimnisvollen Atmosphäre, die Ihnen wahnsinnig gut gefällt. Außerdem rückt Ihre Zeit immer näher, und Sie sind nur noch eine Waage-Saison von Ihrem Geburtstag entfernt. Wahrscheinlich ist es eine Kombination aus all diesen positiven Aspekten, die für Ihre gute Laune sorgen. Sie fühlen sich fit und bereit für alles, was kommt. In den nächsten Tagen kann also rein gar nichts schiefgehen!

Der Tipp der Sterne für die Woche: Dieser Herbstbeginn könnte auch zu einer magischen Liebeszeit werden! Verbringen Sie viel Zeit mit dem Menschen, dem Ihr Herz gehört.

Waagen strahlen mit der Herbstsonne um die Wette

Natürlich gehören auch Sie zu den Glückskindern der Woche, liebe Waage! Schließlich wechselt die Sonne am Montag in Ihr Zeichen und gibt damit den Startschuss für Ihre Saison. Und so fühlen Sie sich auch. Als würde das Universum zu Ihnen sagen: „Jetzt sind Sie an der Reihe!“ Sie werden zu der besten Version von sich selbst und strahlen diese pure Zufriedenheit auch aus. Das sorgt für großartige Chancen im Job und in der Liebe. Und dann ist da noch Merkur, der ja ebenfalls seit einiger Zeit durch Ihr Zeichen wandert und Ihnen jetzt einen Geistesblitz nach dem anderen zusendet. Könnte diese Woche noch schöner sein? Vermutlich nicht. Heißen Sie den Herbst herzlich willkommen und feiern Sie das Leben und Ihr Sternenglück!

Der Tipp der Sterne für die Woche: Haben Sie schon Pläne für Ihren Geburtstag geschmiedet? Ansonsten ist jetzt der perfekte Moment dafür.

Steinböcken begegnet das Glück auf all ihren Wegen

Gleich drei Sterne stehen Ihnen in dieser Woche zur Seite, lieber Steinbock! Jupiter, Mars und Saturn sind fest entschlossen, Ihnen jetzt zum Erfolg zu verhelfen. Vor allem im Job haben Sie also die besten Chancen, über sich hinauszuwachsen und allen zu beweisen, was in Ihnen steckt. Aber das ist noch nicht alles! Denn Venus meldet sich zusätzlich zu Wort und ermöglicht Ihnen eine romantische Begegnung, die schon bald zu einer echten Herbstliebe werden könnte. Auch gesundheitlich läuft alles bestens, und es scheint, als würden Sie noch eine Weile von der jährlichen Erkältungswelle verschont bleiben. Einem glücklichen Start in den Herbst steht also nichts mehr im Weg!

Der Tipp der Sterne für diese Woche: Misstrauen Sie dem Glück nicht, das Ihnen in dieser Woche begegnet. Lassen Sie sich einfach treiben und glauben Sie daran, dass Sie jeden schönen Moment verdient haben.

Artikelbild und Social Media: starblue / AdobeStock

