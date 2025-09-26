Diese 4 Sternzeichen werden im Oktober 2025 vom Liebesglück geküsst!

Der Monat Oktober hält zahlreiche neue Chancen in Herzensangelegenheiten bereit. Wenn das Laub in warmen Farben leuchtet und die Tage kürzer werden, lädt die goldene Jahreszeit zum Träumen, Kuscheln und Genießen ein.

Besonders zu Monatsbeginn, solange Venus sich noch in der Jungfrau aufhält, lassen sich bestehende Partnerschaften vertiefen und Beziehungen intensivieren. Kleine, liebevolle Gesten zählen jetzt mehr als große Versprechen, denn Sie spüren Ihre eigenen Gefühle bewusster und sind bereit, sich wirklich auf jemanden einzulassen. Gemeinsame Pläne bekommen plötzlich Hand und Fuß, und Luftschlösser gehören der Vergangenheit an.

Ab dem 13. Oktober, wenn Venus in die Waage wechselt, weicht die Zurückhaltung der Jungfrau einer harmonischen, offenen und besonders romantischen Stimmung. Zwischenmenschliche Begegnungen werden leichter, freundlicher und von Herzenswärme getragen. Süße Überraschungen, liebevolle Worte und harmonische Momente bereichern sowohl bestehende Beziehungen als auch das Leben von Singles. Die Chancen stehen gut, sich zu verlieben oder eine Partnerschaft mit mehr Liebe zu füllen.

Für vier Sternzeichen wird dieser Oktober sogar zu einer besonders intensiven und glücklichen Liebeszeit.

