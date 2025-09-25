Für diese 3 Sternzeichen wird der Oktober 2025 zu einer Zeit der unbegrenzten Möglichkeiten!
Glück in der Liebe, tolle Chancen im Job, und pures Wohlbefinden? Darauf dürfen sich 3 Sternzeichen im Oktober freuen.
Wir starten voller Herbstschwung in den goldenen Oktober! Auf uns warten ereignisreiche Wochen, in denen die Sterne uns wie immer mit unterschiedlichen Energien beschenken oder auch herausfordern.
Das erste Highlight steht am 6. Oktober an, denn Merkur, der Planet der Kommunikation, wechselt in den tiefgründigen Skorpion. Unter diesem Einfluss neigen wir dazu, unsere Gefühle offen und ehrlich zu kommunizieren und auch mutig anzumerken, wenn uns etwas nicht passt. Am Folgetag findet der Oktober-Vollmond im Sternzeichen Widder statt. Dieser verstärkt unsere Feuerzeichen-Qualitäten wie Optimismus, Dynamik und Impulsivität.
Ein anderer Wind weht dann ab Mitte des Monats. Genauer gesagt ab dem 13. Oktober, wenn Venus das harmoniebedürftige Luftzeichen Waage betritt. Viel romantischer kann der Herbst kaum noch werden! Einen Tag später, am 14. Oktober, wird Pluto nach fast einem halben Jahr wieder direktläufig. Damit fällt es uns leichter, Antworten auf zentrale Lebensfragen zu finden und wir setzen uns wieder mit karmischen Themen auseinander.
Natürlich findet im Oktober auch ein Neumond statt! Am 21. ist es so weit, und auch dieser ereignet sich, kurz bevor seine Saison vorbei ist, im Sternzeichen Waage. Nachdem die Fische am 22.10. noch Besuch von ihrem Herrscherplaneten Neptun bekommen und unsere Fantasie anregen, zieht die Sonne schon wieder weiter. Die Skorpion-Zeit beginnt und damit wohl auch ganz offiziell die „Spooky Season“. Unter dem mysteriösen Einfluss des Wasserzeichens finden auch Halloween-Muffel Gefallen an der geheimnisvollen Seite des Herbstes. Zum Monatsende schließlich zieht am 29. Oktober Merkur dann noch in den Schützen. Wir starten so mit einer positiven Grundstimmung in den November!
Nun wollen wir aber erst einmal den Oktober mit all seinen Vorzügen genießen. Besonders gut gelingt das diesen drei Sternzeichen! Auf sie wartet eine wundervolle Herbstzeit, wie aus dem Bilderbuch!
Lesen Sie außerdem: Monatshoroskop Oktober 2025: Liebe, Beruf und Gesundheit im goldenen Herbst!
Jungfrauen lassen alle Sorgen des Alltags los
Sie starten in den Oktober mit Venus in Ihrem Zeichen. Kein Wunder, dass in Liebesdingen alles hervorragend aussieht, liebe Jungfrau! Sie überzeugen durch Ihre charmante Art und können die Zeit jetzt nutzen, um gemeinsame Zukunftspläne zu schmieden. Dass Ihr*e Partner*in oder Ihr Schwarm so offen dafür ist, gefällt Ihnen ausgezeichnet. Auch familiär läuft alles rund! Sie sind aufgeschlossen und gesellig, was für viele schöne Momente im Kreise Ihrer Lieben sorgt. Ein weiterer Grund zur Freude ist der Geldsegen, der in diesen Monat auf Sie wartet! Vor allem gegen Mitte des Monats sieht es so aus, als würde Ihre Kasse klingeln. Weiter so! Sie scheinen im Job gerade alles richtig zu machen. Und gesundheitlich wohl auch. Denn Sie fühlen sich fit und schaffen es, auf Ihr Wohlbefinden zu achten. Mit solchen Aussichten kann es ja nur ein wahrlich goldener Herbst werden... Lassen Sie es sich so richtig gut gehen.
Waagen sind die Glückskinder des Monats
Es sieht ganz so aus, als wären Sie das Glückskind des Monats, liebe Waage! Sie nehmen den Fakt, dass wir uns gerade in Ihrer Saison befinden, sehr ernst. Die Sonne bringt Sie zum Strahlen, und das sorgt auf der Arbeit dafür, dass man Sie und Ihre Leistungen endlich richtig wertschätzt. Sie müssen gar nicht viel dafür tun, denn Ihre kreativen Ideen und Ihre angenehme Art allein machen Sie zu einem unverzichtbaren Teil des Teams. Wie wertvoll Sie sind, sieht Ihr Schatz natürlich auch, und spätestens ab dem 13. Oktober, wenn Venus in Ihr Zeichen wandert, steht Ihnen eine wundervolle Liebeszeit bevor. Auch Singles dürfen voller Vorfreude sein, denn mit dieser Venus-Unterstützung bleiben Sie garantiert nicht lange allein. Da Sie sich gerade so gut leiden können, tun Sie auch alles dafür, damit es Ihnen den ganzen Monat über gut geht. Zum Glück spielt die Gesundheit mit, sodass Sie Ihren Herbst-Höhenflug in vollen Zügen genießen können. Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei!
Skorpione haben die Sterne auf ihrer Seite
Sie starten in diesen Monat nicht allein, sondern mit einem kraftvollen Mars, der in Ihrem Zeichen steht! Der rote Planet wird nicht zulassen, dass Sie aus gesundheitlichen Gründen nicht alles geben können. Daher haben Sie rein gar nichts zu befürchten und dürfen gerne aufs Gaspedal treten. Das nicht nur beim Sport, sondern zum Beispiel auch im Job. Hier hat auch Glücksplanet Jupiter seine Finger im Spiel und sorgt für die eine oder andere glückliche Fügung. Und auch Merkur ist auf Ihrer Seite und sorgt für Verhandlungsgeschick und Überzeugungskraft. Ob Ihnen da nicht eine Gehaltserhöhung winkt? Fehlt natürlich noch ein wichtiger Lebensbereich: die Liebe! Aber, wie sollte es anders sein, auch hier stehen Ihre Chancen überragend. Sie geben sich große Mühe, um Ihren Schatz glücklich zu machen, und auch beim Dating lassen Sie das Herz Ihres Gegenübers höherschlagen. Und wenn dann am 23. Oktober Ihre Saison beginnt, geht es noch mal so richtig los! Schöner kann der Oktober wirklich nicht sein.
Artikelbild und Social Media: Vasyl / AdobeStock