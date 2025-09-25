Für diese 3 Sternzeichen wird der Oktober 2025 zu einer Zeit der unbegrenzten Möglichkeiten!

Wir starten voller Herbstschwung in den goldenen Oktober! Auf uns warten ereignisreiche Wochen, in denen die Sterne uns wie immer mit unterschiedlichen Energien beschenken oder auch herausfordern.

Das erste Highlight steht am 6. Oktober an, denn Merkur, der Planet der Kommunikation, wechselt in den tiefgründigen Skorpion. Unter diesem Einfluss neigen wir dazu, unsere Gefühle offen und ehrlich zu kommunizieren und auch mutig anzumerken, wenn uns etwas nicht passt. Am Folgetag findet der Oktober-Vollmond im Sternzeichen Widder statt. Dieser verstärkt unsere Feuerzeichen-Qualitäten wie Optimismus, Dynamik und Impulsivität.

Ein anderer Wind weht dann ab Mitte des Monats. Genauer gesagt ab dem 13. Oktober, wenn Venus das harmoniebedürftige Luftzeichen Waage betritt. Viel romantischer kann der Herbst kaum noch werden! Einen Tag später, am 14. Oktober, wird Pluto nach fast einem halben Jahr wieder direktläufig. Damit fällt es uns leichter, Antworten auf zentrale Lebensfragen zu finden und wir setzen uns wieder mit karmischen Themen auseinander.

Natürlich findet im Oktober auch ein Neumond statt! Am 21. ist es so weit, und auch dieser ereignet sich, kurz bevor seine Saison vorbei ist, im Sternzeichen Waage. Nachdem die Fische am 22.10. noch Besuch von ihrem Herrscherplaneten Neptun bekommen und unsere Fantasie anregen, zieht die Sonne schon wieder weiter. Die Skorpion-Zeit beginnt und damit wohl auch ganz offiziell die „Spooky Season“. Unter dem mysteriösen Einfluss des Wasserzeichens finden auch Halloween-Muffel Gefallen an der geheimnisvollen Seite des Herbstes. Zum Monatsende schließlich zieht am 29. Oktober Merkur dann noch in den Schützen. Wir starten so mit einer positiven Grundstimmung in den November!

Nun wollen wir aber erst einmal den Oktober mit all seinen Vorzügen genießen. Besonders gut gelingt das diesen drei Sternzeichen! Auf sie wartet eine wundervolle Herbstzeit, wie aus dem Bilderbuch!

Lesen Sie außerdem: Monatshoroskop Oktober 2025: Liebe, Beruf und Gesundheit im goldenen Herbst!