Diese 3 Sternzeichen dürfen sich am Wochenende ab dem 27.09.2025 auf himmlische Höhenflüge freuen!

Es geht Ihnen ausgezeichnet, lieber Zwilling! An diesem Samstag sind Sie mit zauberhafter Herbstlaune gesegnet. Was für ein Glück, denn jetzt können Sie richtig etwas schaffen und haben sogar Spaß dabei. Mit jedem Punkt, den Sie heute von Ihrer To-do-Liste streichen können, fühlen Sie sich ein bisschen leichter. So gelingt es Ihnen auch, jeden negativen Gedanken, der sich heute anbahnen möchte, sofort abzuwehren.

Am Sonntag können Sie sich dann guten Gewissens dafür belohnen, dass Sie schon so fleißig waren. Am besten starten Sie erstmal mit einem gemütlichen Frühstück in den Tag. Nun tut es Ihnen besonders gut, sich mit Ihren liebsten Menschen zu umgeben. Das kann die Familie, ein*e gute*r Freund*in oder auch Ihr*e Partner*in sein. Wie auch immer Ihre Gesellschaft aussehen mag: Das wird ein wundervoller Herbsttag!

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Melden Sie sich doch mal bei einem lieben Menschen in der Ferne! Ein fröhliches Telefonat sorgt dafür, dass Sie sich plötzlich wieder ganz nah sind.