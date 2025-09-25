Diese 3 Sternzeichen dürfen sich am Wochenende ab dem 27.09.2025 auf himmlische Höhenflüge freuen!
Das letzte September-Wochenende ab dem 27.09.2025 wird für drei Sternzeichen zu einem wahren Fest der guten Laune!
Was für eine aufregende Zeit! Das letzte Wochenende im September steht an und damit auch das erste offizielle Herbstwochenende des Jahres. Das sind kraftvolle Energien, die wir hervorragend nutzen können, um die neue Jahreszeit zu begrüßen. Diesen drei Sternzeichen gelingt das ganz besonders gut! Für sie werden die kommenden Tage zu absoluten Herbst-Highlights. Gehören Sie zu den Glückskindern des Wochenendes? Dann wünschen wir Ihnen ganz viel Spaß auf diesen himmlischen Höhenflügen!
Zwillinge finden die perfekte Balance zwischen Arbeit und Vergnügen
Es geht Ihnen ausgezeichnet, lieber Zwilling! An diesem Samstag sind Sie mit zauberhafter Herbstlaune gesegnet. Was für ein Glück, denn jetzt können Sie richtig etwas schaffen und haben sogar Spaß dabei. Mit jedem Punkt, den Sie heute von Ihrer To-do-Liste streichen können, fühlen Sie sich ein bisschen leichter. So gelingt es Ihnen auch, jeden negativen Gedanken, der sich heute anbahnen möchte, sofort abzuwehren.
Am Sonntag können Sie sich dann guten Gewissens dafür belohnen, dass Sie schon so fleißig waren. Am besten starten Sie erstmal mit einem gemütlichen Frühstück in den Tag. Nun tut es Ihnen besonders gut, sich mit Ihren liebsten Menschen zu umgeben. Das kann die Familie, ein*e gute*r Freund*in oder auch Ihr*e Partner*in sein. Wie auch immer Ihre Gesellschaft aussehen mag: Das wird ein wundervoller Herbsttag!
Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Melden Sie sich doch mal bei einem lieben Menschen in der Ferne! Ein fröhliches Telefonat sorgt dafür, dass Sie sich plötzlich wieder ganz nah sind.
Löwen sind ausgelassen und genießen jeden Moment
Am Samstag sind Sie ausgesprochen unternehmungslustig, lieber Löwe. Das ist der perfekte Tag für einen Ausflug! Probieren Sie doch einfach mal etwas aus, was Sie noch nie zuvor gemacht haben, und genießen Sie die letzten Sonnenstrahlen, bevor es so richtig herbstlich wird. Wichtig ist nur, dass Sie einmal Ihr Konto checken, denn bei so viel Elan kann man schnell ein wenig übermütig werden. Mit einem festen Budget für den Tag kann Ihnen nichts passieren und Sie können sich ganz auf den Spaß konzentrieren.
Auch am Sonntag zieht es Sie wieder vor die Tür. Sie wollen Ihre Freund*innen sehen und gemeinsam werden Sie viel zu lachen haben. Das tut so gut und sorgt dafür, dass Sie die Sorgen des Alltags für einen Moment vergessen. Auch wenn Sie nicht zu stoppen sind, sollten Sie den Abend nutzen, um sich ein bisschen zu erholen und Kraft für die neue Woche zu tanken. Was für ein wunderschönes Wochenende – tragen Sie es in Ihrem Herzen.
Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Jetzt ist ein toller Zeitpunkt, um Ihre positiven Gedanken niederzuschreiben. Formulieren Sie einen motivierenden Brief an sich selbst, der Ihnen in schwereren Zeiten zeigt, wie schön das Leben sein kann!
Wassermänner verbringen ein zauberhaftes Wochenende in bester Gesellschaft
Ihren Samstag beginnen Sie ganz nach dem Motto „Erst die Arbeit und dann das Vergnügen“, und so sind alle Pflichten schnell erledigt. Wie schön, denn danach können Sie den Tag so gestalten, wie es Ihnen gefällt. Wie wäre es vielleicht mit einem Stadtbummel oder, wenn Ihnen nicht so nach Menschenmengen zumute ist, dem ersten ausgiebigen Herbstspaziergang? Organisieren Sie sich schnell noch eine nette Gesellschaft und genießen Sie die Zeit!
Im Gegensatz zum Samstag starten Sie Sonntag ganz gemütlich in den Tag! Drehen Sie sich ruhig noch einmal im Bett um und gönnen Sie sich dann ein spätes Frühstück. Am liebsten verbringen Sie den Nachmittag mit Ihrem Schatz, doch auch wenn Sie gerade solo unterwegs sind, steht einer guten Zeit nichts im Wege. Sie werden mit einem Lächeln auf den Lippen ins Bett gehen. So kann der Herbst doch weitergehen!
Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Haben Sie Ihre Wohnung schon herbstlich dekoriert? Ansonsten ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Dann kommen Sie auch so richtig in der goldenen Jahreszeit an.
