Der Mond steht in Ihrem Sternzeichen

Sie sind eine Waage. Auch wenn Sie zu den Menschen eigentlich eine gewisse Distanz aufrechterhalten, verbindet Sie mit Ihrem Seelenpartner ein schier hellsichtiges Einfühlungsvermögen. Er kann auch viel älter sein als Sie, aber er spürt, was Sie auf dem Herzen haben, was Sie quält, nicht in Ruhe lässt. Und er hat ein großes Verständnis dafür, wie etwa eine gütige Großmutter, die Ihnen schon immer näher war – als vielleicht der Partner oder auch die beste Freundin.

Etwas Magisches, eine geradezu überirdische Nähe verbindet Sie, wenn Sie zusammensitzen, über ein schwieriges Problem nachdenken – und im selben Augenblick denselben Gedanken haben, denselben Einfall, dieselbe Idee. Am Freitag, dem Tag des Vollmondes, kann Ihnen scheinbar durch einen Zufall plötzlich bewusst werden, wer dieser Mensch ist, der auch ein väterlicher Freund im Job sein kann, auf den immer Verlass ist und der immer für Sie da ist, wenn Sie jemand brauchen. Vielleicht wohnt er weit entfernt von Ihnen, aber seine Mail wird Sie erreichen, wenn Ihre Seele nach Hilfe schreit.

