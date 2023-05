Ihr Sternzeichen ist im Zeichen neben dem Mond

Sie sind ein Skorpion oder eine Jungfrau und haben ein etwas schwieriges Verhältnis zu Ihrem Seelenpartner. Weil Sie oft gerade Menschen misstrauen, an ihrer Ehrlichkeit zweifeln, die Ihnen nahe sind. Hören Sie all die Tage (von Mittwoch bis Freitag) auf Ihre innere Stimme, die Ihnen bewusst macht, wer dieser Mensch in Ihrem Leben ist, der denselben Träumen nachhängt und den dieselben Sehnsüchte erfüllen wie Sie. Es kann die beste Freundin sein, zu der Sie eine ganz besonders aufrichtige, vielleicht sogar offene Verbindung haben.

Oder der verschwiegene Kollege, der Sie schon in vielen Kämpfen gestützt und zu Ihnen gehalten hat. Vielleicht wie ein starker Kampfgefährte gegen einen Haufen intriganter Kollegen und gegen einen ungerechten Chef. Etwas Rätselhaftes verbindet und verbündet Sie, das Sie nie so ganz durchschaut haben, weil Sie eigentlich viel von diesem Menschen trennt, der einen ganz anderen Weg gegangen ist, aber niemals versucht hat, Ihnen seine Meinung aufzudrängen. Inzwischen müssten Sie erahnen, dass Sie beide dieselben Wünsche und verborgenen Ziele erfüllen.

