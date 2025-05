Der Skorpion-Vollmond am 12.05.2025 ermöglicht 4 Sternzeichen eine seelische Verwandlung!

Jungfrauen fokussieren sich meist auf Zahlen, Daten und Fakten. Alles was wir sehen und greifen können, kann eine Jungfrau hervorragend verarbeiten und einordnen. Unsichtbare Elemente, wie unsere Emotionen, Schwingungen oder Energien sind nichts, was sie auf Anhieb verstehen. Dieser Hexenmond unterstützt Sie dabei, liebe Jungfrau! Er wird zum Übersetzer Ihrer Emotionen. So können Sie diese endlich in Ihre Entscheidungen einbeziehen und auf Ihren Bauch statt immer nur auf Ihren Kopf hören.

Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, eine innere Wahrheit auszusprechen, die lange in Ihnen gewartet hat. Dieser Vollmond bringt Ihnen Erkenntnisse, über Ihre Rolle in Beziehungen und die Chance, sich selbst in einem neuen Licht zu sehen. Eine stille, aber tiefgreifende Wandlung beginnt - lassen Sie es zu und sprechen Sie aus, was Ihnen auf dem Herzen liegt!