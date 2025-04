Vollmond im Mai 2025: Deshalb gefährdet der Blumenmond unser Frühlingsglück

Wenn ein Vollmond im Skorpion stattfindet, erwartet uns eine herausfordernde aber auch aufschlussreiche Zeit. Am 10. Mai wechselt der Mond bereits in den Abendstunden in das tiefgründige Wasserzeichen. Der Vollmond ereignet sich dann am Montag, 12. Mai um 18:54 Uhr. Neben einigen Risiken, birgt der diesjährige Blumenmond allerdings auch so manche Chance. Wir müssen uns nur gut auf seine kraftvollen Energien vorbereiten!

