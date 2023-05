Der Uranus steht Ihrem eigenen Sternzeichen genau gegenüber

Sie sind ein Skorpion. Stellen Sie sich zwei Ringer vor, die sich in der Arena gegenüber stehen: Beide behalten sich stets im Blick, sie umtänzeln einander, fordern sich gegenseitig heraus und wenn es zum Kampf kommt, behält mal der eine, dann der andere die Oberhand. So ist das auch mit Uranus und Ihrer Sonne. Ihre Sonne strebt nach Entfaltung und Lebensfreude, Uranus dagegen schiebt an, drängelt, macht unruhig.

Das mag Sie hin und wieder im Alltag dazu verleiten, in Hektik zu verfallen, obwohl es gar nicht nötig wäre. Da ist die Versuchung groß, sich mit leckerem Essen zu beruhigen. Schnell sind ein paar Frustpfunde auf den Hüften, es geht vermutlich so unbemerkt vonstatten, dass es erst auffällt, wenn die Hose nicht mehr zugeht.

Aber keine Sorge, Sie bekommen das schon in den Griff. Was Ihnen beim Abnehmen hilft: Der hohe Energiepegel, den Sie auch zu Ihrem Vorteil nutzen können. Es muss ja nicht gleich ein Ganzjahres-Abo im Fitnessstudio sein, regelmäßige Spaziergänge oder ein paar Runden im Schwimmbad bringen auch schon was.

Wo Ihre Schwachstellen liegen: Ein Diät-Konzept, das Sie in Ihrer Freiheit einschränkt? Tabellen lesen und Kalorien zählen statt spontanem Genuss? Das widerstrebt Ihrem tiefsten Inneren. Wenn Ihre Diät oder Ernährungsumstellung langfristig erfolgreich sein soll, müssen Sie erst diesen inneren Widerstand aufgeben. Sehen Sie die Grundzüge der Diät als Empfehlung für ein gesünderes Leben, nicht als Essens-Diktat. Und bestimmt finden Sie eine Diätform, die Sie nicht in jedem Punkt festlegt, sodass Sie einiges selbst bestimmen können.

Wann ist der beste Zeitpunkt, um mit der Diät anzufangen: Am Freitag, den 19. April. Der abnehmende Mond in Ihrem Sternzeichen steht in Opposition zu Uranus. Das gleicht Ihre inneren Kräfte aus, versöhnt sie miteinander. So können Sie Ihre Energien bündeln und sich auf Ihr Ziel konzentrieren, sei es nun ein bestimmtes Wunschgewicht auf der Waage oder einfach nur eine bewusstere Ernährung, mit der Sie jetzt beginnen und die Sie auch durchhalten.

