Zwischen Ihrem Sternzeichen und dem Uranus sind vier Zeichen frei

Sie sind ein Schütze oder eine Waage. So richtig günstig steht Uranus auf dieser Position nicht, Sie haben aber auch nicht die schlechtesten Karten bei der Sternen-Diät. Häufig wirkt sich Uranus an dieser Stelle so aus, dass man kurzfristig bereit ist, die Zähne zusammenzubeißen und auf alles zu verzichten, was auf der Verbotsliste steht. Man schnürt auch bereitwillig die Laufschuhe, denn es gilt ja ein Ziel zu erreichen. Wer sich anschließend zur Belohnung eine Schlemmerorgie gönnt und die Sporttasche ganz hinten im Schrank versteckt, dürfte allerdings den Jojo-Effekt erleben.

Besser wäre es, dauerhaft darauf zu achten, dass die Waage nicht die selbst gesetzte Obergrenze überschreitet. Einmal in der Woche das Abendessen ausfallen lassen oder sich die schlimmsten kulinarischen Exzesse verkneifen, dazu regelmäßige Bewegung sollte dann schon ausreichen, damit Sie sich nicht immer wieder mit einer Diät quälen müssen.

Was Ihnen beim Abnehmen hilft: Sie sind bereit, aus Fehlern zu lernen. Wenn es mal einen Rückschritt auf der Waage gab, dann analysieren Sie das selbstkritisch und machen es das nächste Mal besser. Wo Ihre Schwachstellen liegen: Mehr auf andere zu hören, als auf sich selbst. Lassen Sie sich weder von Komplimenten noch von herablassenden Bemerkungen verrückt machen.

Wann ist der beste Zeitpunkt, um mit der Diät anzufangen: Am Dienstag, den 14. Mai, verbindet sich die Venus im Widder mit dem Mars im Sextil. Das gibt Ihnen den Schups, um sich endlich aufzuraffen und was für Ihre Figur zu tun. Sie haben jetzt den Willen und auch die nötige Motivation, mehr auf sich zu achten.

