Ihr großes Diät-Horoskop: Was Ihnen beim Abnehmen wirklich hilft

Diäten enttäuschen oft. Denn wir wollen nicht nur ein paar Pfund abnehmen, nicht nur schlanker werden. Sondern vor allem, schlank bleiben. Und genau dabei hilft uns Uranus. Schon in der kommenden Woche. Der Stern, der Sie jung macht, wacht auch über Ihre Figur. Vielleicht gehören Sie zu den glücklichen Menschen, die sowas nicht brauchen. Genauso möglich, dass auch Sie schon mal diese Erfahrung machten: Eine Diät durchzuhalten, ist gar nicht so einfach. Dabei geht es aber nicht nur um die nötige Disziplin. Damit die Pfunde purzeln, muss erst einmal der Stoffwechsel angekurbelt werden.

Die Sterne helfen uns dabei, allen voran Uranus, der sich im Stier auch um unsere sinnlichen Freuden kümmert. Er macht uns fit und schlank für den Frühling! Bald wird es wieder so warm sein, dass wir in etwas luftigerer Kleidung daherkommen können. Da will man natürlich eine gute Figur machen. Vielleicht haben Sie auch schon in den letzten Tagen an eine Frühjahrskur gedacht. Das Bäuchlein sollte weg und vielleicht noch so ein paar Pfunde. Aber der Gedanke entmutigt, schreckt ab, dass beim letzten Mal das Übergewicht so schnell wiederkam.

Also, lieber gleich aufgeben? Der Uranus hilft Ihnen, durchzuhalten, an sich zu glauben. Schon am Mittwoch, 27. März, gibt er Ihnen das nötige Selbstvertrauen, die Erfolgsdiät anzufangen – und auch durchzuhalten. Der Stern der Jugend verbindet sich mit der sinnlichen Venus im Sextil. Er drängt im Stier auf Veränderung unserer Lebensgewohnheiten – auf gesünderes Essen, auf einen gesünderen Alltag, auf ein Leben eben, das uns schlank und topfit hält. Und genau da hilft der Uranus-Plan zum Abnehmen. Er verhindert den Jo-Jo-Effekt, der nach jeder Kur unsere Pfunde wieder hochtreibt. Folgen wir dem Schlank-Macher.

