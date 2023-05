Zwischen Ihrem Sternzeichen und dem Uranus sind drei Zeichen frei

Sie sind eine Jungfrau oder ein Steinbock. Glückwunsch, Sie gehören zu den Lieblingen von Uranus und werden bei Ihrer Sternen-Diät verstärkt unterstützt. Ihre Sonne und Uranus sind im positiven Trigon verbunden, beste Freunde also, wenn man so will. Sie platzen derzeit schier vor lauter Lebenslust und können Ihre Energien aus dem Stand heraus bis zum Maximum mobilisieren.

Da lassen Sie sich doch von ein paar überflüssigen Pfündchen nicht die Laune verhageln, schließlich wissen Sie genau, was man alles dagegen tun kann. Rezepte zusammenstellen, über den Markt schlendern und die ausgestellte Vielfalt von Obst und Gemüse bewundern, an frischen Kräutern schnuppern und zu Hause schlanke Gerichte zaubern: Das ist keine Diät, das ist ein Vergnügen.

Was Ihnen beim Abnehmen hilft: Sie wissen, wie man das Nützliche mit dem Angenehmen verbindet. Sie überfordern sich nicht, Sie ziehen mit eiserner Disziplin und Beharrlichkeit Ihre Diät durch. Wo Ihre Schwachstelle liegt: Sie verrennen sich oft in Details und verlieren dabei den Blick für das Ziel. Wann ist der beste Zeitpunkt, um mit der Diät anzufangen: Am Sonntag, den 5. Mai, umarmt die Sonne den Mond im Stier. Die Konjunktion baut Sie auf, gibt Ihnen die Kraft und den Ehrgeiz, eisern durchzuhalten.

