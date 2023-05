Der Uranus steht in Ihrem Sternzeichen

Eigentlich ist es erstaunlich, wenn Sie derzeit überhaupt an eine Diät denken. Denn die Sonne, und der Uranus stehen in Konjunktion in Ihrem Sternzeichen, treiben Sie mit vereinten Kräften an. Das ist geballte Energie, die Sie nicht ruhen lässt. Eigentlich sind Sie immer in Bewegung, angespannt, überaktiv, ziemlich nervös, immer auf dem Sprung. Falls es also tatsächlich zu Gewichtsproblemen gekommen ist, haben Sie vermutlich Ihr neues Lebensgefühl überhört und ignoriert.

Vielleicht, weil Sie in Beschlag genommen wurden von beruflichen oder familiären Aufgaben? Wer den ganzen Tag eingebunden ist in ein enges Korsett von Verpflichtungen, der ist natürlich abends rechtschaffen müde. Und greift schon mal in die Schale mit den Chips. Ohne über die Folgen nachzudenken. Und wer den Kopf gar nicht mehr frei kriegt, der überhört natürlich auch die Signale des Körpers, die ihm sagen: Du brauchst wieder Bewegung und Abwechslung. Nimm dir die Zeit, um etwas zu tun, was vielleicht völlig unnütz ist, aber einfach guttut. Wandern, Federball spielen, mit dem Hund über eine Wiese rennen oder einen Tanzkurs belegen.

Wenn es Ihnen gelingt, den Teufelskreis aus Alltagsstress und Erschöpfung zu durchbrechen, haben Sie wieder die Kraft, sich um sich selbst zu kümmern, auch um eine angemessene Ernährung. Was Ihnen beim Abnehmen hilft: Ihr natürlicher Bewegungsdrang und Ihre tiefe Sehnsucht nach dem Stückchen Natur.

Wo Ihre Schwachstellen liegen: Auf ein normales, vernünftiges Mittelmaß zu kommen, zwischen Bequemlichkeit und Ihrem angeborenen Phlegma, zwischen Hungern und Ihre Lust am Schlemmen. Wann ist der beste Zeitpunkt, um mit der Diät anzufangen: Perfekt ist schon der Mittwoch, der 27. März, in dieser Woche, wenn sich die Venus im Sextil mit Uranus verbindet und Sie aus Ihrer Lethargie scheucht.

