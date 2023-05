Ihr Sternzeichen und der Uranus stehen in Nachbarzeichen

Sie sind ein hektischer Widder oder ein überaktiver Zwilling. Auch werden Sie nicht direkt von Uranus beim Abnehmen unterstützt. Sein Einfluss ist wirklich nur schwach zu spüren. Und das bedeutet, Sie müssen ein wenig mehr Disziplin und Eigenverantwortlichkeit aufbringen als andere. Aber falls es Sie tröstet: Die Energien von Uranus wirken nur unterstützend, den Entschluss fassen und ihn dann auch umsetzen, müssen alle am Ende selbst.

Übrigens: Ob Sport nun Ihr Ding ist oder nicht, ein wenig Bewegung gehört schon dazu, damit der Stoffwechsel in Schwung kommt. In der Gruppe fällt es vielleicht leichter, suchen Sie sich Gleichgesinnte, die Sie auch dann mitziehen, wenn die Motivation mal zwischendrin nachlässt.

Was Ihnen beim Abnehmen hilft: Sie können sich in aller Ruhe und ganz ohne Druck eine Diät aussuchen, die Ihren Vorlieben entgegenkommt, so dass Ihnen die Ernährungsumstellung leichter fällt. Wo Ihre Schwachstellen liegen: Beim Blick auf die Waage könnte die Versuchung groß sein, zu resignieren und ganz aufzugeben. Stattdessen sollten Sie immer wieder dran bleiben, notfalls einen neuen Versuch starten. Sie werden mit der Zeit ein besseres Gefühl dafür bekommen, was zum Erfolg führt.

Wann ist der beste Zeitpunkt, um mit der Diät anzufangen: Der 31. März, wenn der Mars in die Zwillinge hinüber gleitet. Das verleiht Ihnen die Entschlossenheit, mit ungesunden Angewohnheiten aufzuhören. Und gibt Ihnen die Standfestigkeit, Diätpläne auch wirklich langfristig durchzuhalten.

