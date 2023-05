Die Botschaft der Skorpion-Sonne für den Krebs

In den letzten Wochen haben sich Ihre Gedanken wieder viel um das Familienleben bewegt. Es wird immer offensichtlicher: Das Engagement und die Opfer, die Sie für den lieben Verwandtenfrieden aufbringen, werden nicht wirklich wahrgenommen und geschätzt. Schlimmer noch: Einige Familienmitglieder wollen nur das Negative an Ihren Handlungen sehen und setzen Sie im Kreis Ihrer Lieben in ein ungünstiges Licht. Nutzen Sie daher die Macht der Skorpion-Sonne und machen Sie aus Ihrem Herz keine Mördergrube. Sprechen Sie mutig aus, was Ihnen an der jetzigen Situation missfällt. Je klarer Sie jetzt Ihren Unmut kundtun, umso schneller treten die boshaften Lästerer den Rückzug an.

Ihr Mantra der Wahrheit: Ich nehme mich und meine Bedürfnisse ernst und mache mich bemerkbar!

