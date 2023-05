Die Botschaft der Skorpion-Sonne für die Fische

Die Intrigen dieser Welt, lieber Fisch, sind für Sie nicht wirklich von Belang. Ihre Grunddisposition ist schließlich auf höhere Ziele ausgerichtet. Umso härter trifft es Ihre zarte Seele, wenn Sie zum Ziel einer Lügenattacke werden. Beschäftigt mit anderen Dingen, haben Sie das, was direkt vor Ihnen passiert, einfach nicht kommen sehen. Doch wie heißt es so schön: Augen auf im Verkehr! In der Zeit der Skorpion-Sonne tun Sie gut daran, mit beiden Füßen fest auf dem Boden zu bleiben. Dann erkennen Sie – auch dank Ihrer ausgeprägten Intuition – wer gerade Unwahrheiten in die Welt setzt, um Ihren Ruf zu schädigen, und wer es gut mit Ihnen meint. Klären Sie die Situation so schnell wie möglich. Dann dürfen Sie wieder weiterträumen.

Ihr Mantra der Wahrheit: Ich bleibe achtsam im Hier und Jetzt und mir selbst gegenüber treu!

