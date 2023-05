Die Skorpion-Sonne deckt alles auf: Jetzt erkennen Sie, wer Sie belügt!

Monatelang waren die Energien der einflussreichen Planeten Saturn, Jupiter und Pluto durch ihre Rückläufigkeit blockiert. Und auch der ansonsten so behände Merkur schlummerte in den letzten Wochen friedlich in der Waage vor sich hin. Dies führte sicher auch in Ihrem Leben zu vielen Schwebezuständen und Unklarheiten. Entscheidungen fielen schwer. Ob in der Liebe oder im Beruf: Es war nicht immer leicht herauszufinden, auf wen Sie sich verlassen können und wer es wirklich gut mit Ihnen meint.

Doch nun herrscht Aufbruchsstimmung am Firmament. Bereits seit 16. Oktober reist der unbeugsame Saturn wieder in die richtige Richtung und hilft Ihnen, sich in undurchsichtigen Situationen besser abzugrenzen. Am 18. Oktober ist auch Merkur wieder direktläufig und unterstützt damit Ihre Entscheidungsfreudigkeit. Kurz danach, zum Widder-Vollmond am 20. Oktober, legt Glücksplanet Jupiter ebenfalls den Vorwärtsgang ein und stärkt zusätzlich Ihr Selbstvertrauen. Dank dieser günstigen kosmischen Einflüsse fühlen Sie sich so gestärkt, mutig und standfest wie lange nicht mehr. Diese wiedergefundene innerliche Kraft ist jetzt besonders wichtig. Sie spüren es sicher schon: Wenn die Sonne am 23. Oktober in das Tierkreiszeichen Skorpion eintritt, werden Sie sich wohl einigen unerfreulichen Wahrheiten stellen müssen. Nun geht es für Sie darum zu erkennen, wer Sie wahrhaft unterstützt und wer nur scheinbar auf Ihrer Seite ist. Und es gilt, die Konsequenzen daraus zu ziehen.

Warum aber gerade jetzt? Nun, der Skorpion ist als das Zeichen der seelischen Tiefe und Extreme bekannt. Das brüterische Wasserzeichen interessiert sich nicht für Unverbindlichkeit und Oberflächlichkeit. Der Skorpion wittert schnell, wenn Unstimmigkeit in der Luft liegt. Dann will er hinter die Kulissen eines freundlichen Blickes schauen und herausfinden, ob da echte Freundlichkeit oder falsche Höflichkeit verborgen ist. Einmal misstrauisch gemacht gibt er nicht auf, bis er Licht ins Dunkle gebracht hat; bis unausgesprochene Motive und Gefühle offenbart sind.